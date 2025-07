Oργή Ερντογάν και συλλήψεις γελοιογράφων για το «απεχθές» σκίτσο με Μωάμεθ και Μωυσή

Ο Ερντογάν έκανε λόγο για «απεχθή πρόκληση» προσθέτοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κατααφέρεται ενάντια στις ιερές μας αξίες, με κάθιε τρόπο. «Όσοι δείχνουν ασέβεια στον Προφήτη μας και σε άλλους προφήτες θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», πρόσθεσε.

Είχε προηγηθεί δήλωση του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος που έκανε λόγο για «ισλαμοφοβικό έγκλημα μίσους».

Τα σχόλια έρχονται μία ημέρα μετά την σύλληψη τεσσάρων γελοιογράφων του περιοδικού Leman για το συγκεκριμένο σκίτσο.

Πέρα από καταδίκες πολιτικών, το σκίτσο επικρίθηκε και από διάφορους θρησκευόμενους συντηρητικούς κύκλους, παρά τη συγγνώμη που ζήτησε το περιοδικό από όσους αναγνώστες ένιωσαν προσβεβλημένοι.

They shake hands and say I am Muhammed and I am Moses while city is getting bombed. pic.twitter.com/862lqz3xTM

— Gutz (@Gutz37) July 1, 2025