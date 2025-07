Βρετανία: Στη φυλακή 92χρονος για βιασμό και δολοφονία που διέπραξε προ 58 ετών

Ο Ράιλαντ Χίντλεϊ κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 75χρονης Λουίζα Νταν στο σπίτι της στο Μπρίστολ τον Ιούνιο του 1967.

BREAKING: Ryland Headley has been jailed for a minimum of 20 years for the rape and murder of Louisa Dunne. https://t.co/TC2ROCL7wW

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wHTWmPFEmg

— Sky News (@SkyNews) July 1, 2025