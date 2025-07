Γιατί η Κίνα χτίζει ένα στρατιωτικό συγκρότημα 10 φορές μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο

Το συγκρότημα, το οποίο έχει λάβει το ανεπίσημο προσωνύμιο «Beijing Military City», σύμφωνα με vidcast της Wall Street Journal εκτείνεται σε έκταση περίπου 1.500 στρεμμάτων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βαθιά υπόγεια καταφύγια, ενισχυμένα κτήρια και σύγχρονες υποδομές διοίκησης.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν εντατικές εργασίες, με πάνω από 100 γερανούς να λειτουργούν στον χώρο.

Σύμφωνα με πρώην στελέχη της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, το νέο αυτό συγκρότημα προορίζεται να αντικαταστήσει το παλαιό κέντρο διοίκησης στους Δυτικούς Λόφους, το οποίο είχε κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο σκοπός του είναι σαφής και αμείλικτος: να λειτουργήσει ως κέντρο διοίκησης σε συνθήκες πολέμου – ακόμη και σε περίπτωση πυρηνικού πλήγματος. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι αποτελεί το «καταφύγιο της Ημέρας της Κρίσεως» για τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ και τα ανώτατα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εξουσίας.

«Αυτό το φρούριο έχει έναν μόνο σκοπό: να διασφαλίσει την επιβίωση της κινεζικής ηγεσίας σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου» είχε πει στους Ft Κινέζος ερευνητής.

Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την κινεζική κυβέρνηση, τα μέτρα ασφαλείας είναι αποκαλυπτικά. Στην περίμετρο του έργου υπάρχουν προειδοποιήσεις κατά της χρήσης drones, απαγορεύσεις φωτογράφισης και ένστολοι φρουροί που αρνούνται να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, όταν ρωτήθηκε για το έργο, ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το θέμα.

A satellite imagery time lapse of a new Chinese military command center under construction near Beijing, first reported by @Dimi.

The facility is on track to be ten times larger than the Pentagon, according to US officials. pic.twitter.com/RRdhZvcFLp

— Brady Africk (@bradyafr) January 31, 2025