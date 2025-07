Τα δάκρυα του Κιμ Γιονγκ Ουν για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Σε μια σπάνια δημόσια αναγνώριση των απωλειών της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς Βορειοκορεάτες στρατιώτες.

Με δάκρυα στα μάτια ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε πλάνα από το πεδίο των μαχών σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την αμυντική συμφωνία της Πιονγιάνγκ με τη Μόσχα.

Οι φωτογραφίες, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός γκαλά, προβλήθηκαν πίσω από την ορχήστρα που συμμετείχε στην εκδήλωση. Η παρουσίαση ξεκίνησε με την προβλή φωτογραφιών του Κιμ να γονατίζει και να ακουμπάει τα χέρια του πάνω σε ένα φέρετρο τυλιγμένο με τη βορειοκορεατική σημαία.

Meme of the Day: Kim Jong-un and Russian Culture Minister Olga Lyubimova ‘crying’ at a concert honoring North Korean mercenaries sent to die for Putin. pic.twitter.com/r67CEgbuJZ

— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2025