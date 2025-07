«Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Ο Τραμπ εγκαινιάζει γιγαντιαίο κέντρο κράτησης μεταναστών στους βάλτους της Φλόριντα

Οι τοπικές αρχές και ο Λευκός Οίκος περιγράφουν τη μονάδα, που φιλοδοξεί να κρατά έως 5.000 ανθρώπους, ως «απόλυτα απομονωμένη» και «απόλυτα αποτρεπτική».

Το κέντρο στήνεται πάνω σε εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό αεροδιάδρομο, μέσα σε έκταση 77.000 στρεμμάτων, και χαρακτηρίστηκε ήδη από την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί εκεί και η μόνη έξοδος είναι πτήση χωρίς επιστροφή», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική απομόνωση και τις φυσικές παγίδες της περιοχής.

«Όταν έχεις δολοφόνους, βιαστές και εγκληματίες που βρίσκονται παράνομα εδώ, τότε θέλεις ένα μέρος από το οποίο δεν μπορούν να αποδράσουν», πρόσθεσε.

Η ίδια υποστήριξε πως το κέντρο λειτουργεί ως εργαλείο αποτροπής και πως η σημερινή επίσκεψη του προέδρου «υπογραμμίζει την ανάγκη να εγκριθεί από το Κογκρέσο ο ‘ένας μεγάλος, όμορφος νόμος’», δηλαδή το νέο δημοσιονομικό πακέτο που προβλέπει μαζικές επενδύσεις για απελάσεις και υποδομές κράτησης.

This is Alligator Alcatraz in the south Florida Everglades.

Criminal Illegals will come here. Even comes with an attached airplane landing strip for expedite deportations. pic.twitter.com/dDB7WKM2dB

