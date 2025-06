Χωρίς τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα

Ομάδες διάσωσης απομάκρυναν 20 πτώματα και δεκάδες τραυματίες από την καφετέρια Αλ-Μπάκα, έναν υπαίθριο χώρο που αποτελούνταν από ομπρέλες κατά μήκος της παραλίας, δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Πρόσθεσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ψάχνουν μέσα σε έναν βαθύ κρατήρα που άφησε πίσω της η έκρηξη.

«Πήγαινα στην καφετέρια για να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ λίγα μόλις μέτρα μακριά, όταν έγινε μια τεράστια έκρηξη», δήλωσε στο BBC ο Αζίζ Αλ-Αφίφι, εικονολήπτης τοπικής εταιρείας παραγωγής.

«Έτρεξα στη σκηνή. Οι συνάδελφοί μου ήταν εκεί, άνθρωποι που συναντώ κάθε μέρα. Η σκηνή ήταν φρικτή – πτώματα, αίματα, ουρλιαχτά παντού».

Βίντεο που αναρτήθηκαν από ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τη στιγμή που ένας πύραυλος, που φέρεται να εκτοξεύτηκε από ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος, έπληξε την περιοχή. Πλάνα κατέγραψαν τα επακόλουθα της επίθεσης, με πτώματα διασκορπισμένα στο έδαφος.

Footage captures the moment Al-Baqa Café was bombed on Gaza Beach. pic.twitter.com/LNmWIDlyRZ

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) June 30, 2025