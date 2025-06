Ιμπραήμ Τραορέ: Μεσσίας των φτωχών Αφρικανών, επαναστάτης (με αιτία) ή ακόμη ένας δικτάτορας;

Στις αφρικανικές πλατείες τον αποκαλούν «απελευθερωτή». Στους δρόμους της Τζαμάικα χτυπούν τύμπανα στο όνομά του. Σε ρίκσο των φτωχών στο Ναϊρόμπι φιγουράρει το πρόσωπό του δίπλα σε αυτό του Τόμας Σανκάρα. Και στα social media, deepfakes με την Μπιγιονσέ και την Ριάνα χτίζουν τον μύθο του.

Τρία χρόνια πριν, ο Τραορέ ήταν απλώς ένας λοχαγός του στρατού της Μπουρκίνα Φάσο. Σήμερα, είναι ο πιο πολυσυζητημένος ηγέτης της αφρικανικής ηπείρου.

Ήρθε στην εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα τον Σεπτέμβριο του 2022. Δεν ανέτρεψε όμως πολιτική ηγεσία, αλλά μία αιματηρή χούντα, εκείνη του Νταμίμπα, με την υπόσχεση να αποκαταστήσει την ασφάλεια σε μια χώρα βαθύτατα πληγωμένη από τους τζιχαντιστές και τις εμφύλιες διαμάχες. Ίσως για αυτό δεν τον αποκαλούν δικτάτορα. Τουλάχιστον όχι ακόμη.

BREAKING: Burkina Faso has generated $18 BILLION from gold mines since Ibrahim Traore took office. pic.twitter.com/cYYWhI1SYj

Πολύ γρήγορα ο Τραορέ άρχισε να χτίζει κάτι μεγαλύτερο: ένα αφήγημα παναφρικανικού αναβρασμού, με αναφορές στη δεκαετία των επαναστάσεων, στις μορφές του Κβάμε Νκρούμαχ και του Τομά Σανκαρά – τον οποίο τιμά δημόσια, αντιγράφει στην ενδυμασία και παρουσιάζει ως πνευματικό του πατέρα.

Θυμίζει στους πολίτες πως εκείνος ήταν που μετονόμασε τη χώρα σε «Μπουρκίνα Φάσο» – «γη των εντίμων ανθρώπων» – και πως και σήμερα απαιτείται τιμιότητα, αυτάρκεια και εθνική αξιοπρέπεια.

Η απομάκρυνση των γαλλικών στρατευμάτων, η καταγγελία της Δύσης, η ρήξη με τις ΗΠΑ και η προσέγγιση της Μόσχας ήταν μόνο η αρχή. Η κυβέρνηση του Τραορέ έδωσε στην κρατική εταιρεία εξόρυξης συμμετοχή 15% σε κάθε νέο μεταλλευτικό έργο. Εθνικοποίησε ορυχεία. Ανέστειλε άδειες δυτικών εταιρειών.

Έδωσε στους αγρότες τρακτέρ και λιπάσματα, υποσχέθηκε εκπαίδευση και γη στους νέους. Έχτισε εργοστάσια, μεταξύ των οποίων το πρώτο κρατικό διυλιστήριο χρυσού στη χώρα. Ίδρυσε εθνικά αποθέματα χρυσού. Μίλησε για «επανάσταση».

Το αποτέλεσμα ήταν εκρηκτικό. Για εκατομμύρια Αφρικανούς, ο Τραορέ έγινε σύμβολο αντίστασης. Ένας ηγέτης νέας γενιάς, με ρητορική που συντονίζεται με τη συλλογική μνήμη της αποικιοκρατίας και του ρατσισμού.

«Σταματήστε να συμπεριφέρεστε σαν μαριονέτες που χορεύουν κάθε φορά που οι ιμπεριαλιστές τραβούν τα νήματα», είπε το 2023 από το βήμα συνεδρίου στη Ρωσία, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Πούτιν.

The whole Putin welcomes the young lion of Africa Captain Ibrahim Traore pic.twitter.com/uHsDxGX8cX

Burkina Faso will no longer order armored vehicles from abroad. From now on, the country will ensure the manufacturing of its own armor.

The President of Faso, Captain Ibrahim Traoré, says he is not afraid to fail, because only courage can build true sovereignty. He calls on… pic.twitter.com/DJV4EBUQzj

— African Hub (@AfricanHub_) June 20, 2025