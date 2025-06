Διοικητής και influencer: Ο άνθρωπος που ανέλαβε να μεγαλώσει τον στρατό της Γερμανίας

Στην προσπάθειά της να προσελκύσει άνδρες αλλά και γυναίκες στο στρατό, η Γερμανία έχει επιστρατεύσει ένα διοικητή τανκς στην Μπούντεσβερ (ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας), ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στο Tik Tok.

Ο λόγος για τον Τζόσουα Κρεμπς, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας influencer που χρηματοδοτείται από το γερμανικό κράτος για να δημοσιεύει βίντεο με τον λογαριασμό «Cinematic Sergeant» με στόχο να πείσει τους νεαρούς Γερμανούς ότι είναι κουλ το να έχει καταταγεί κανείς στον στρατό.

Ο Κρεμπς έχει γράψει επίσης ένα βιβλίο με τίτλο «Inside the Bundeswehr: What Makes the Troops Special and Why We Must We Strengthen Them», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Γιατί όμως χρειάζεται στρατιώτες η Γερμανία;

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξήχθη στη Χάγη την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία, μαζί με τη Βρετανία και τους συμμάχους της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035. Η δέσμευση αυτή κρύβει ένα τεράστιο ερώτημα: πού θα βρουν οι χώρες του ΝΑΤΟ αρκετούς νεαρούς νεοσύλλεκτους για να διαχειριστούν όλα τα όπλα, να οδηγήσουν τα άρματα μάχης και να πετάξουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προβλέπεται να προμηθευθούν με τα επιπλέον κεφάλαια;

Η Γερμανία επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα με τον Κρεμπς και άλλους σαν αυτόν που διαθέτουν χιλιάδες ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν βγαίνουν οι αριθμοί

Η στρατιωτική σημασία της Γερμανίας, ως του πλουσιότερου και πιο πυκνοκατοικημένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προφανής. Στοιχειωμένη για πολύ καιρό από το ναζιστικό παρελθόν της, η Γερμανία πέρασε δεκαετίες κρατώντας χαμηλά τις αμυντικές δαπάνες και στηριζόμενη στην Αμερική για την υπεράσπισή της. Ωστόσο, η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει. Λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του καγκελάριου τον Μάιο, ο Φρίντριχ Μερτς δεσμεύθηξε να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τη Γαλλία.

Για να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, προχώρησε σε μια αμφιλεγόμενη αλλαγή στους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της χώρας. Το ποσό που δαπανάται για την άμυνα πρόκειται να αυξηθεί από 86 δισεκατομμύρια ευρώ (2,4% του ΑΕΠ) φέτος σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ (3,5%) έως το 2029, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει στρατολόγηση περισσότερων στρατευμάτων. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε ότι η Γερμανία, η οποία έχει περίπου 180.000 άνδρες στρατιώτες, θα χρειαστεί να βρει περίπου 50.000 έως και 60.000 επιπλέον στρατεύματα.

Για πολλούς συντηρητικούς, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μερτς, η λύση θα μπορούσε να είναι η επιστροφή στην υποχρεωτική θητεία. Οι Σοσιαλδημοκράτες όμως, από όπου προέρχεται ο Πιστόριους, έχουν επιφυλάξεις.

Στο μεταξύ, ο Πιστόριους έχει προτείνει μια μορφή εθελοντικής στρατολόγησης. Σύμφωνα με την πρότασή του, κάθε 18χρονος θα λαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα υποχρεούται από το νόμο να συμπληρώσει. Κάποιοι στη συνέχεια θα κληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και ένα ποσοστό όσων περάσουν θα ενθαρρύνεται να υποβάλει αίτηση για να υπηρετήσει στο στρατό.

Πάντως, σύμφωνα με την Aylin Matlé, ειδική σε θέματα ασφαλείας στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δυσκολευτεί τελικά να συγκεντρώσει όλους τους στρατιώτες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ χωρίς να καταλήξει σε κάποια μορφή υποχρεωτικής θητείας. «Ο στόχος να φτάσει ο αριθμός τις 203.000 έχει ήδη πάει για αργότερα αρκετές φορές και ο τελικός στόχος έχει τεθεί πλέον μέχρι το 2031», δήλωσε η Matlé.

Με πληροφορίες από Sunday Times

Διαβάστε ακόμα:

→ Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ΝΑΤΟ για την αμυντική βιομηχανία