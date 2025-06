Κόλαση φωτιάς στη Σμύρνη: Κάηκαν σπίτια, απειλούνται ακόμη κατοικημένες περιοχές – Μαζικές συλλήψεις για εμπρησμό

Πέρα από τη μάχη των πυροσβεστών σε εξέλιξη βρίσκεται και ευρεία εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία για τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα που μαίνονται από τις 26 Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό με χρήση βενζίνης στην περιοχή Μπούτζα της Σμύρνης.

Συνολικά, 17 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο των ερευνών για τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές σε διάφορες επαρχίες της χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο την Κυριακή ξέσπασαν 77 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 53 σε δασικές εκτάσεις. Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, οι αρχές έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν 1.459 περιστατικά πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Σμύρνη, όπου η φωτιά που ξεκίνησε κοντά στις περιοχές Σεφεριχισάρ και Μεντερές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (10:00 GMT) και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 117 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν τις αρχές να καθηλώσουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα να επιχειρούν μόνο δύο αεροσκάφη τύπου Canadair και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Forest fires rage on the outskirts of the resort town of Izmir in Türkiye.

They have come close to residential buildings.

Heat and strong winds are making it difficult for rescuers to cope with the fire. There have been no reports of casualties. pic.twitter.com/GSZoHufhyZ

— News.Az (@news_az) June 29, 2025