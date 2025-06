Σοκ στο Αϊντάχο των ΗΠΑ: Δύο πυροσβέστες νεκροί από πυρά ελεύθερου σκοπευτή – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην οροσειρά Κάνφιλντ

Ο σερίφης της Κομητείας Κουτενάι, Ρόμπερτ Νόρις, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας οπλοφόρος με τουφέκι υψηλής ισχύος παραμένει ενεργός στην οροσειρά Κάνφιλντ και στοχοποιεί ακόμη και τις δυνάμεις της αστυνομίας: «Δεχόμαστε πυρά ελεύθερου σκοπευτή αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

STUNNING SCENES in Idaho: Streets flooded with Americans waving flags, saluting the fallen heroes—firefighters who made the ultimate sacrifice tonight. #IDAHOFIRE pic.twitter.com/zUxH6Ae8ab

Το περιστατικό, που ξεκίνησε το Σάββατο, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των περίπου 56.000 κατοίκων. Η 80χρονη Λίντα Τάιγκερ, κάτοικος της Κουρ ντ’ Αλέν για σχεδόν 30 χρόνια, είπε στο BBC: «Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο εδώ. Δείχνει πως κανείς δεν είναι ασφαλής από τέτοιου είδους ψυχική θλίψη».

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς ο δράστης ή οι δράστες δεν έχουν δείξει καμία πρόθεση να παραδοθούν. Ελικόπτερα με θερμικές κάμερες προσπαθούν να τους εντοπίσουν, όμως το έργο τους δυσχεραίνεται από τον καπνό της πυρκαγιάς και την πυκνή βλάστηση.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Κουτενάι γνωστοποίησε πως ομάδα SWAT εντόπισε έναν άνδρα νεκρό στο όρος Κάνφιλντ, κοντά σε πυροβόλο όπλο.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης. Η εντολή «καταφύγετε σε ασφαλές σημείο» ήρθη στις 03:50 (ώρα Ελλάδας), ωστόσο η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται και οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) ανακοίνωσε ότι ειδικά κλιμάκια από το Σιάτλ, το Σποκέιν και το Πόρτλαντ σπεύδουν στο σημείο για να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές. Η ATF είναι αρμόδια για τη διερεύνηση ομοσπονδιακών παραβιάσεων σχετικών με όπλα, εμπρησμούς και εκρηκτικά.

The Idaho sheriff has announced that anyone in the area who is capable should “take a shot and take this shooter out.” Officers are still “actively taking sniper fire” from atop Canfield Mountain near Coeur d’Alene.#IDAHOFIRE #idahofirefighters #Idahopic.twitter.com/NPSxW0J8pN

