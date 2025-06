Σερβία: Επεισόδια έξω από το προεδρικό μέγαρο

Τη διαδήλωση διοργάνωσαν οι φοιτητές οι οποίοι με «τελεσίγραφο» προς την σερβική κυβέρνηση απαίτησαν να ανακοινωθεί έως τις 9 μ.μ. η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Τη στιγμή που έληξε η διορία και δεν υπήρξε απάντηση οι φοιτητές ανακοίνωσαν ότι «από τώρα και στο εξής οι κινητοποιήσεις παύουν να είναι φοιτητικές και κάλεσαν τους πολίτες να λάβουν την τύχη στα χέρια τους».

#BREAKING #Serbia JUST IN: Sporadic clashes between protesters and police have been reported in Belgrade.

Police have warned protesters they will intervene if the attacks on officers continue.https://t.co/HQmXD1CbTe pic.twitter.com/aCeMZoSVbW

