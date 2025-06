Το Ιράν κηδεύει στρατιωτικούς διοικητές και πυρηνικούς επιστήμονες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ισραήλ

Τουλάχιστον 16 επιστήμονες και 10 ανώτεροι διοικητές ήταν μεταξύ εκείνων που θρηνήθηκαν στην κηδεία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Υποστράτηγου Μοχάμεντ Μπαγκέρι, του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Στρατηγού Χοσεΐν Σαλαμί, και του αρχηγού της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών, Στρατηγού Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ.

Τα φέρετρά τους οδηγήθηκαν στην πλατεία Αζαντί της Τεχεράνης, στολισμένα με τις φωτογραφίες τους και τις εθνικές σημαίες τους, καθώς πλήθη κυμάτιζαν σημαίες και κάποιοι άπλωσαν τα χέρια τους για να αγγίξουν τα φέρετρα και να ρίξουν ροδοπέταλα πάνω τους. Το κρατικό Press TV έδειξε μια εικόνα βαλλιστικών πυραύλων σε έκθεση.

Αργότερα τελέστηκαν μαζικές προσευχές στην πλατεία.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η κηδεία, που ονομάστηκε «πομπή των Μαρτύρων της Δύναμης», τελέστηκε για συνολικά 60 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γυναικών και τεσσάρων παιδιών.

Iranians have demonstrated that they are not intimidated by any threats. Despite losing at least 620 lives in the Zionist regime’s attacks on Iran, they remain steadfast and refuse to back down.

This is Tehran today: pic.twitter.com/pJ8v3xWszw

— Daily Iran Military (@IRIran_Military) June 28, 2025