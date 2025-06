Σειρήνες ηχούν στη Μπερσέμπα, τη Ντιμόνα και σε πόλεις της γύρω περιοχής στο νότιο Ισραήλ μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη.

Οι IDF δηλώνουν ότι εργάζονται για την κατάρριψη του πυραύλου.

Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen

— Israel Defense Forces (@IDF) June 28, 2025