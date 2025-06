Αραγτσί: Η επιμονή του επικεφαλής του ΔΟΑΕ να επισκεφθεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι «άνευ νοήματος» και «κακόβουλη»

Ειδικότερα, ο Αραγσί σημειώνει σε ανάρτησή του:

Το Κοινοβούλιο του Ιράν ψήφισε υπέρ της διακοπής της συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των πυρηνικών μας δραστηριοτήτων.

Αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα του λυπηρού ρόλου του Ραφαέ Γκρόσι στην απόκρυψη του γεγονότος ότι ο Οργανισμός -πριν από μια ολόκληρη δεκαετία- είχε ήδη κλείσει όλα τα προηγούμενα ζητήματα. Μέσω αυτής της κακόβουλης ενέργειας, διευκόλυνε άμεσα την υιοθέτηση ενός πολιτικά υποκινούμενου ψηφίσματος κατά του Ιράν από το Συμβούλιο του ΔΟΑΕ, καθώς και τους παράνομους βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Σε μια εκπληκτική προδοσία των καθηκόντων του, ο Ραφαέλ Γκρόσι παρέλειψε επιπλέον να καταδικάσει ρητά τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις των διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ και του Καταστατικού του.

Ο ΔΟΑΕ και ο Γενικός Διευθυντής του φέρουν την πλήρη ευθύνη για αυτή την άθλια κατάσταση.

Η επιμονή του Ραφαέλ Γκρόσι να επισκεφθεί τις βομβαρδισμένες τοποθεσίες με το πρόσχημα των μέτρων ασφαλείας είναι άνευ νοήματος και ενδεχομένως ακόμη και κακόβουλη. Το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του, του λαού του και της κυριαρχίας του».

The Parliament of Iran has voted for a halt to collaboration with the IAEA until the safety and security of our nuclear activities can be guaranteed.

This is a direct result of @rafaelmgrossi‘s regrettable role in obfuscating the fact that the Agency—a full decade ago—already…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 27, 2025