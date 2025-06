Το Σάββατο το Pride της Βουδαπέστης: ΕΕ εναντίον Όρμπαν σ’ έναν «πόλεμο αξιών»

Μεταξύ αυτών θα βρεθούν ο Ισπανός Υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ορταζούν, ο Ολλανδός Υπουργός Παιδείας Έπο Μπρινς, εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης, δήμαρχοι από μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Έλιο ντι Ρούπο και ο πρώην Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ — ενώ και Ευρωπαία Επίτροπος Χάτζα Λαχμπίμπ θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή.

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) June 18, 2025

“The ban on the Pride event is just one example of how Orban is attacking diversity and democracy.” pic.twitter.com/dhvdnyZvBT

Left MEP @liandersson called for sanctions against Hungary and said:

For years, Orbán has attacked free speech, workers’ rights, and minorities.

Μετά από εβδομάδες σιωπής τελικά και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη στήριξή της στην εκδήλωση μέσω βίντεο την Τετάρτη: «Καλώ τις ουγγρικές αρχές να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του Budapest Pride», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν παρ’ όλο που η ίδια δεν θα είναι παρούσα.. «Στην κοινότητα LGBTIQ+ της Ουγγαρίας και πέρα απ’ αυτήν: θα είμαι πάντα σύμμαχός σας.»

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.

Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.

To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:

I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2025