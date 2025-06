Βρετανία: 4 συλλήψεις για τους βανδαλισμούς σε αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας

Η ομάδα Palestine Action είχε ανακοινώσει τότε ότι δύο ακτιβιστές της εισήλθαν στη βάση Μπράιζ Νόρτον στο Οξφορντσάιρ και έβαψαν με σπρέι δύο αεροσκάφη, ενώ προκάλεσαν και άλλες ζημιές με λοστούς.

«Παρά το γεγονός ότι δημόσια καταδικάζει την ισραηλινή κυβέρνηση, η Βρετανία συνεχίζει να στέλνει στρατιωτικά φορτία, να πραγματοποιεί πτήσεις κατασκοπευτικών αεροπλάνων πάνω από τη Γάζα και να ανεφοδιάζει με καύσιμα μαχητικά αεριωθούμενα των ΗΠΑ/Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας, ενώ βίντεο με το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.

«Η Βρετανία δεν είναι απλώς συνεργός, αλλά μετέχει ενεργά στη γενοκτονία στη Γάζα και σε εγκλήματα πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τότε «επαίσχυντη» πράξη τον βανδαλισμό.

The act of vandalism committed at RAF Brize Norton is disgraceful.

Our Armed Forces represent the very best of Britain and put their lives on the line for us every day.

It is our responsibility to support those who defend us.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 20, 2025