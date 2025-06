Παλαιστινιακή Αρχή: Αρκετά φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας έφτασαν σε αποθήκες στη βόρεια Γάζα την Πέμπτη

Το υπουργείο δεν αναφέρει από ποια διέλευση προήλθε η βοήθεια και πότε.

Τα κουτιά που απεικονίζονται σε ένα tweet που δημοσίευσε το υπουργείο δείχνουν το λογότυπο μιας οργάνωσης βοήθειας των ΗΑΕ. Το Ισραήλ έχει φροντίσει να διασφαλίσει ότι η βοήθεια από τα ΗΑΕ θα παραδοθεί στη Λωρίδα.

Humanitarian aid reaches Gaza’s northern warehouses amid ongoing Israeli blockade

GAZA, June 26, 2025 – The Government Operations Room for Emergency Interventions in the Gaza Strip announced today the successful delivery of several humanitarian aid trucks to warehouses in… pic.twitter.com/6ScDK3gyD7

— State of Palestine – MFA (@pmofa) June 26, 2025