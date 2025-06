Χαμενεΐ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την εκεχειρία – «Χαστούκι του Ιράν στο πρόσωπο των ΗΠΑ»

Ο Χαμενεΐ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «μπήκαν σε έναν άμεσο πόλεμο επειδή ένιωθαν ότι αν δεν το έκαναν, το σιωνιστικό καθεστώς θα καταστραφεί ολοσχερώς».

Είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν κέρδισαν τίποτα από αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι το Ιράν κατάφερε να βγει «νικητής» και «έδωσε ένα σκληρό χαστούκι στο πρόσωπο της Αμερικής».

Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ «δεν μπόρεσαν να πετύχουν πολλά» πλήττοντας τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Ιρανός ηγέτης είπε ότι οι Αμερικανοί «υπερβάλλουν για να κρύψουν την αλήθεια».

Ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι ο ιρανικός λαός έδειξε την ενότητά του – στέλνοντας το μήνυμα ότι «ο λαός μας είναι μία φωνή».

Σημείωσε ότι ο Τραμπ κάλεσε το Ιράν να «παραδοθεί», αλλά τα σχόλιά του ήταν «πολύ μεγάλα για το στόμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Για μια μεγάλη χώρα και έθνος όπως το Ιράν, η απλή αναφορά στην παράδοση είναι προσβολή», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

Συμπλήρωσε ότι ο Τραμπ αποκάλυψε κατά λάθος μια αλήθεια – ότι οι Αμερικανοί αντιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξ αρχής.

Όσον αφορά το Ισραήλ, είπε ότι η χώρα «ουσιαστικά γονάτισε από τα χτυπήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Λίγο νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έκανε λόγο για νίκη του Ιράν επί του Ισραήλ.

«Σας συγχαίρω για τη νίκη επί του απατηλού σιωνιστικού καθεστώτος» ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, απευθυνόμενος προς τους πολίτες της χώρας .

