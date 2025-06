«Σας συγχαίρω για τη νίκη επί του απατηλού σιωνιστικού καθεστώτος» ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, απευθυνόμενος προς τους πολίτες της χώρας μέσω ανάρτησής του, εν αναμονή τηλεοπτικού του μηνύματος.

I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 26, 2025