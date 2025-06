Η Δανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και βάζει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο

Η εναρκτήρια τελετή θα γίνει στο Άαρχους.

Η μεταναστευτική πολιτική «συνδέεται με την ασφάλεια (…) πρέπει να έχουμε μια πιο ασφαλή, σταθερή και ισχυρή Ευρώπη και αυτό δεν θα συμβεί πραγματικά, αν δεν ελέγξουμε τις ροές προς την Ευρώπη», δήλωσε η Δανή υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαρί Μπιέρε στη διάρκεια της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της προεδρίας της χώρας.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρέντερικσεν έδωσε τον τόνο στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής της στο Βερολίνο και σκοπεύει να αναλάβει δράση σε δύο μέτωπα: την επεξεργασία των αιτημάτων για την παροχή ασύλου εκτός ΕΕ και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

«Χρειαζόμαστε νέες λύσεις για να μειώσουμε την εισροή (μεταναστών) στην Ευρώπη και να στείλουμε πίσω με αποτελεσματικό τρόπο όσους δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στις χώρες μας», είπε η Μέτε Φρέντερικσεν απευθυνόμενη στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ο οποίος επαίνεσε το δανικό «μοντέλο».

Η Δανία, όπου το ποσοστό των ατόμων ξένης καταγωγής αυξήθηκε από 3,3% σε 16,3% μεταξύ του 1985 και του 2025, δικαιολογεί την επιθυμία της να περιορίσει την υποδοχή μεταναστών εξηγώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να διατηρήσει το μοντέλο του γενναιόδωρου κράτους πρόνοιας.

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για ξένο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί ραγδαία στη Δανία, με τον αριθμό των αδειών εργασίας που έχουν χορηγηθεί να διπλασιάζεται σε λιγότερο από δέκα χρόνια, όμως αυτές μπορούν να ανακληθούν με γοργές διαδικασίες.

Στη Δανία οι πρόσφυγες λαμβάνουν άδεια παραμονής ενός έτους που μπορεί να ανανεωθεί και ενθαρρύνονται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μόλις οι δανικές αρχές διαπιστώσουν ότι δεν έχουν πλέον ανάγκη για προστασία.

6 days to #EU2025DK! This past week has been full of gift exchanges and presentations of priorities at the last Council meetings in Luxembourg before DK takes over the Presidency.

— Danish Presidency of the Council of the EU 2025 (@eu2025dk) June 25, 2025