Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε παραλιακό θέρετρο και φωτογραφήθηκε στις νεροτσουλήθρες (φωτογραφίες)

Η παράκτια τουριστική ζώνη Γουονσάν Κάλμα διαθέτει ξενοδοχεία και καταλύματα που μπορούν να φιλοξενήσουν σχεδόν 20.000 επισκέπτες, καθώς και εστιατόρια και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός πάρκου με νεροτσουλήθρες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Η περιοχή θα ανοίξει επίσημα την 1η Ιουλίου, ωστόσο, ο Κιμ, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, παρακολούθησαν απόλαυσαν μία αποκλειστική ξενάγηση σε μερικά από τα δωμάτια του ξενοδοχείου και τον παραλιακό δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας μήκους 4 χιλιομέτρων.

