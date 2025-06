Ο Νετανιάχου διαψεύδει δημοσίευμα ότι το Ισραήλ ώθησε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην εκστρατεία κατά του Ιράν

«Το άρθρο της Washington Post που υπονοεί ότι το Ισραήλ ώθησε τον Πρόεδρο Τραμπ στην τολμηρή του απόφαση να βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι ανοησία», γράφει η επίσημη αναφορά του πρωθυπουργού στο X, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «ενήργησε προς το συμφέρον των ΗΠΑ με βάση τις ίδιες πληροφορίες που είχαμε. Είμαστε ευγνώμονες στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική του ηγεσία και για το ότι είναι ένας τεράστιος φίλος του Ισραήλ!».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

The Washington Post story suggesting that Israel pushed President Trump into his bold decision to bomb Iranian nuclear sites is nonsense.

»

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 25, 2025