«Ικανοποιημένος» ο Ζελένσκι από την συνάντηση με τον Τραμπ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ουκρανός πρόεδρος κάνει λόγο για «μακρά και ουσιαστική» συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Καλύψαμε όλα τα πραγματικά σημαντικά θέματα.

Ευχαριστώ τον κ. Πρόεδρο, ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συζητήσαμε πώς να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και πραγματική ειρήνη. Μιλήσαμε για το πώς θα προστατεύσουμε τον λαό μας.

Εκτιμούμε την προσοχή και την ετοιμότητα που δείχνεται με στόχο να έρθουμε πιο κοντά στην ειρήνη.

Οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν».

I had a long and substantive meeting with President Trump @POTUS.

We covered all the truly important issues.

I thank Mr. President, I thank the United States.

We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace.

We spoke about how to protect our people.

We appreciate the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025