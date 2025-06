Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ανακοινωθέν μόνο πέντε παραγράφων για να μην αποσπασθεί η προσοχή του Τραμπ

Η εξήγηση της ιδιαίτερης αυτής φειδούς, είναι ότι το κείμενο περιορίστηκε σε πέντε όλες κι όλες παραγράφους αποπνέοντας τη γενικότερη στρατηγική του ΓΓ της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε να διατηρήσει την όλη Συνοδο «σύντομη, στοχευμένη και όσο το δυνατόν πιο απλή», ώστε να αποφευχθεί απώλεια της προσοχής του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό τουλάχιστον δήλωσαν αμερικανοί αξιωματύχοι στους Financial Times.

The Hague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in The Hague#NATOsummit

