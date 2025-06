Μετά τις ύβρεις Τραμπ, η χυδαία χειρονομία του Τζέι ντι Βανς σε ομιλία στο Οχάιο (βίντεο)

Υπερασπιζόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ και επιτιθέμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους στην Ουάσιγκτον, ο Βανς είπε: «Ξέρω ότι το να είσαι πολιτικός υποψήφιος δεν είναι πάντα εύκολο, πιστέψτε με».

«Υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ουάσιγκτον — νομίζω σημαίνει ότι είμαστε νούμερο ένα εκεί», πρόσθεσε, σηκώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο.

Η φράση και η χειρονομία ερμηνεύθηκαν ευρέως ως προσβλητικό μήνυμα προς τους Δημοκρατικούς, σε ένα ακόμη βήμα ρητορικής κλιμάκωσης από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ.

The Vice President of the United States, JD Vance, publicly made an obscene gesture while delivering a speech in support of Trump supporters in Ohio and criticizing liberal opponents in Washington:

“I know that being a political candidate isn’t always easy, believe me. There’s… pic.twitter.com/i49NLElicc

— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2025