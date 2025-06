Τραμπ: Καταστράφηκαν τελείως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – Το Ισραήλ επέστρεψε πίσω τα αεροπλάνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι έγινε μια μικρή παραβίαση της εκεχειρίας, ωστόσο όπως τόνισε, το Ισραήλ «επέστρεψε πίσω τα αεροπλάνα του».

Αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε βέβαιος ότι «θα χτίσουμε τη σχέση μας». «Το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να προχωρήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Φανταστείτε να πουν μετά από όλα αυτά ότι θα φτιάξουν πυρηνική βόμβα» ανέφερε και τόνισε πως «όσος καιρός και να περάσει κάποιος θα τους πει όχι». «Δεν θα επιτρέψουμε εμπλουτισμό ουρανίου στην Τεχεράνη» επέμεινε.

