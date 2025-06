Νέα Υόρκη: Ο αριστερός Ζοχράν Μαμντάνι υποψήφιος των Δημοκρατικών για δήμαρχος, σε ένα αποτέλεσμα-έκπληξη

Σε ένα αποτέλεσμα – έκπληξη, ο Μαμντάνι αναδείχθηκε νικητής της εσωκομματικής διαδικασίας έναντι του φαβορί και κεντρώου Άντριου Κουόμο, σε μια εκστρατεία κατά του υψηλού κόστους ζωής και με την υπόσχεση να φορολογήσει τα υψηλότερα εισοδήματα.

«Είναι τιμή μου να είμαι ο Δημοκρατικός σας υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Μαμντάνι απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του από τα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής του εκστρατείας στο Κουίνς, επιλογής διόλου τυχαίας, καθώς διακρίνεται για την πολυμορφία της.

«Με το όραμα μιας πόλης που θα μπορεί να αντέξει οικονομικά κάθε Νεοϋορκέζος κερδίσαμε», δήλωσε στην ομιλία του, ενώ απέρριψε τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και υποσχέθηκε να κυβερνήσει «την πόλη ως πρότυπο για το Δημοκρατικό Κόμμα».

Η αιφνιδιαστική αυτή νίκη του Μαμντάνι ήρθε εν μέσω σφοδρών επιθέσεων από τον Τραμπ εναντίον των αμερικανικών μεγάλων πόλεων, τις οποίες, όπως δηλώνει, κυβερνούν «ακροαριστεροί Δημοκράτες» «με άρρωστο πνεύμα», και την ώρα που το Δημοκρατικό κόμμα δεν φαίνεται να διαθέτει κάποιο στέλεχος ικανό να αντιταχθεί στον Ρεπουμπλικάνο.

«Απόψε δεν ήταν η βραδιά μας (…) Κέρδισε εκείνος (σ.σ. Ζοχράν Μαμντάνι)», παραδέχθηκε ο 67χρονος πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μιλώντας σε υποστηρικτές του προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Με σχεδόν το 95% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο Μαμντάνι έχει προβάδισμα 43% έναντι 36% για τιυ Κουόμο.

Η νίκη αυτή αποτελεί έκπληξη. Ο Ζοχράν Μαμντάνι, 33 ετών, ο οποίος δηλώνει «προοδευτικός και μουσουλμάνος», αρχικά υπολειπόταν κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες του πιο κεντρώου Κουόμο.

Βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ενθουσιασμό ενός στρατού νεαρών εθελοντών που όργωσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης μεταφέροντας τις δεσμεύσεις του να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος διαβίωσης, υποσχόμενος μεταξύ άλλων την κατάργηση των εισιτηρίων στα λεωφορεία, παιδικούς σταθμούς και το πάγωμα των ενοικίων σε κάποια κτίρια, αλλά και την κατασκευή 200.000 νέων κατοικιών τα επόμενα δέκα χρόνια. Όλες αυτές τις κοινωνικές παροχές σκοπεύει να τις χρηματοδοτήσει με τη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.

Γεννημένος στην Ουγκάντα από οικογένεια Ινδών, ο Μαμντάνι θα είναι, εφόσον εκλεγεί, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Είχε τη στήριξη προσωπικοτήτων της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ.

«Συγχαρητήρια στον Ζοχράν Μαμντάνι και στους χιλιάδες υποστηρικτές του για την εξαιρετική τους προεκλογική εκστρατεία. Αντιμετωπίσατε το πολιτικό, οικονομικό και μιντιακό κατεστημένο και κερδίσατε», έγραψε ο Σάντερς στο Χ.

«Οι δισεκατομμυριούχοι και οι λομπίστες ξόδεψαν εκατομμύρια εναντίον σας (…) και κερδίσατε», σχολίασε η Οκάσιο- Κορτέζ.

Congratulations to Zohran Mamdani and his thousands of grassroots supporters for their extraordinary campaign. You took on the political, economic and media Establishment- and you beat them. Now it’s on to victory in the general election.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 25, 2025