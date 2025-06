Κάλας: «Εύθραυστη» η εκεχειρία Ισραήλ και Ιράν – Πρέπει και οι δυο να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

«Η ανακοινωθείσα αναστολή των μαχών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι καλά νέα, αλλά παραμένει εύθραυστη.

Όλες οι πλευρές θα πρέπει να το υποστηρίξουν αυτό και να απέχουν από περαιτέρω βία.

Πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όλους όσους επηρεάστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ χθες το βράδυ.

Αυτή είναι η στιγμή να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ας αποτελέσει αυτό ένα σημείο καμπής για ολόκληρη την περιοχή. Θα συνεχίσω να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση με όλες τις πλευρές».

The announced reprieve in fighting between Israel and Iran is good news but remains fragile.

All sides should stand by this and refrain from further violence.

All further escalation must be avoided. (1/2)

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 24, 2025