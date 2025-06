Ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ προτείνει συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών

«Χαιρετίζω τις ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν. Η επανέναρξη της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) είναι απαραίτητη για την επιτυχία μιας συμφωνίας. Έγραψα στον Αμπάς Αραγτσί τονίζοντας ότι το βήμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διπλωματική λύση της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πρότεινα να συναντηθούμε σύντομα», δήλωσε ο Γκρόσι, γενικός διευθυντής του ΙΑΕΑ.

I welcome announcements on Iran situation. Resuming cooperation with @IAEAorg is key to a successful agreement.

I’ve written to @araghchi stressing this step can lead to a diplomatic solution to the long-standing controversy over nuclear program and proposed to meet soon.

