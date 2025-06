Βίντεο από τη νέα φονική πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Μπερ Σεβά του Ισραήλ – Εικόνες τεράστιας καταστροφής

Λίγες μόλις ώρες μετά τις πανηγυρικές διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ολικής εκεχειρίας και ενώ η ίδια η Τεχεράνη έλεγε πως δεν θα συνεχίσει την «απάντησή» της, αν το Ισραήλ σταματήσει την επιθετικότητά του, ήρθαν δύο νέα κύματα πυραυλικών επιθέσεων.

Συνολικά 6 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ένας εξ αυτών έπληξε πολυκατοικία στην Μπερ Σεβά. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν.

Η πόλη είχε και πάλι βρεθεί στο στόχαστρο προ ημερών. Είχε χτυπηθεί το νοσοκομείο Soroka.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής.

Footage showing the moment of an Iranian ballistic missile impact earlier in Beersheba, which killed at least three civilians. pic.twitter.com/6ur3XAbKKC — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

A 7-story apartment building in Beersheba, Southern Israel suffered extensive damage after a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier, resulting in the death of three civilians and dozens of others to be injured. pic.twitter.com/PC9QzeHR5l — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025