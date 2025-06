Ισραήλ: 3 νεκροί, πολλοί τραυματίες από τη νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν

Το Ιράν εξαπέλυσε 6 βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο κύματα επιθέσεων. Ένας πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία στην Μπερ Σεβά, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

A 7-story apartment building in Beersheba, Southern Israel suffered extensive damage after a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier, resulting in the death of three civilians and dozens of others to be injured. pic.twitter.com/PC9QzeHR5l

— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025