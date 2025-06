Άρχισαν τα ιρανικά αντίποινα κατά των ΗΠΑ – Πύραυλοι εναντίον βάσης στο Κατάρ

Τα τελευταία λεπτά, το Ιράν εκτόξευσε 6 πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο στο Axios.Μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις πάνω από την Ντόχα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι στόχευσαν τη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ με μια «καταστροφική και ισχυρή» πυραυλική επίθεση. Δήλωσαν επίσης ότι δεν θα αφήσουν καμία επίθεση στο έδαφος του Ιράν αναπάντητη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η αεράμυνα του Κατάρ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε πυραυλική επίθεση εναντίον της αμερικανικής βάσης.

BREAKING: Situation in Qatar

Reports are coming in that Iran has also launched missiles targeting U.S. forces in Iraq. pic.twitter.com/AVekxG8pYb

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025