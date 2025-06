Η διαβόητη φυλακή Evin και το ρολόι της καταστροφής του Ισραήλ: Τι γνωρίζουμε για τα 2 σύμβολα του ιρανικού καθεστώτος – Οι μαρτυρίες φρίκης

Μεταξύ αυτών, το ρολόι στην Πλατεία Παλαιστίνης, το οποίο μετρούσε αντίστροφα για την «καταστροφή του Ισραήλ» και η φυλακή Evin, ένας από τους πιο σκοτεινούς τόπους καταστολής στην Ισλαμική Δημοκρατία.

#BREAKING: Israel targets gates of Iran’s infamous Evin prison in Tehran giving prisoners the option to escape. Evin prison is known for the jailed opposition leaders of the Iranian Government. This is big. pic.twitter.com/ka9OSXn4gO

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 23, 2025