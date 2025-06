Το Ισραήλ πλήττει την πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό – Συνεχείς επιδρομές στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό στο Ιράν, μόλις μία ημέρα αφότου έγινε στόχος αμερικανικών επιδρομών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το πρακτορείο επικαλείται τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Αντιμετώπισης Κρίσεων της επαρχίας Κομ στο Ιράν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το Tasnim.

Εν τω μεταξύ, μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την Τεχεράνη και την κοντινή περιοχή Καράτζ γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα, «πνίγωντας» στον καπνό περιοχές σε όλη την ιρανική πρωτεύουσα.

Οι ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη πλήττουν κέντρα διοίκησης που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Βίντεο, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, φέρεται να δείχνει τις συνέπειες των τελευταίων ισραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Tehran Power Distribution Company was hit in the latest strike Israeli strike.

North Tehran has lost powers. #IranIsraelConflict #Iran #IranVsIsrael pic.twitter.com/YwAnqKkM3i

— anuragk (@anuragk600) June 23, 2025