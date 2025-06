Ισραήλ: Περίπου 6-7 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στο νέο μπαράζ επιθέσεων – Βίντεο 

Η ιρανική ομοβροντία πυραύλων διήρκησε 40 λεπτά και ήταν μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια επιθέσεις στην ισραηλινή επικράτεια.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν από άκρη σε άκρη της χώρας καλώντας τους πολίτες να μεταβούν σε καταφύγια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ, Ασκελόν και Ασντόντ.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, και η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, δείχνουν καπνούς να υψώνονται εν μέσω του νέου κύματος επιθέσεων.

❗ Iran has launched another strike on Israeli territory

Reports are coming in of explosions in Tel Aviv, Ashkelon, and Ashdod.

Sources say the attacks are being carried out across a wide front, targeting various locations throughout Israel — not only to hit key sites but also… pic.twitter.com/IGbZs6cQOS

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025