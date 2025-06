Σειρήνες ηχούν ξανά στο Ισραήλ – Συναγερμός για νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

Οι πολίτες καλούνται να μεταβούν σε καταφύγια και να παραμένουν σε αυτά μέχρι νεωτέρας.

Σειρήνες ακούστηκαν συγκεκριμένα στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και σε περιοχές του νότου. Ενεργοποιήθηκαν επίσης οι σειρήνες σε κοινότητες κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Additional sirens sounding in central and southern Israel https://t.co/FoTgF36NPK

To Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πληροφορίες για εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή.

#BREAKING Blasts heard over Jerusalem after Israel army warning of Iran missiles pic.twitter.com/FoHsy2ym6e

