Δαμασκός: Πώς έγινε η επίθεση στην χριστιανική εκκλησία – Ανέβηκαν στους 20 οι νεκροί

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Κατά τους Timed of Israel, o άνδρας μπήκε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια πυροδότησε το γιλέκο με τα εκρηκτικά.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, που μίλησε στο Times of Israel, υπό τον όρο ανωνυμίας, υποστηρίζει ότι στην επίθεση, συμμετείχαν 2 άνδρες. συμπεριλαμβανομένου εκείνου που ανατινάχθηκε.

✝️️ The Greek Foreign Ministry strongly condemns the horrific terrorist suicide bombing at Mar Elias Greek Orthodox Church in Damascus. Suicide Bombing Targets Greek Orthodox Damascus Church, Kills 20. Religious sites must be safe for all. We urge Syrian authorities to protect… pic.twitter.com/8xCqLoDCyY

