Ρούμπιο για Ιράν: Η Αμερική είναι «έτοιμη να συνομιλήσει μαζί τους αύριο» – «Έπαιζαν παιχνίδια και ο πρόεδρος έπρεπε να απαντήσει»

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης επανέλαβε ότι το Ιράν θα μπορούσε να έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά όχι εμπλουτισμό ουρανίου.

«Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να συνέλθει και να πει: «Εντάξει, αν πραγματικά θέλουμε πυρηνική ενέργεια στη χώρα μας, υπάρχει τρόπος να το κάνουμε». Η προσφορά αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί τους αύριο και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News.

SEC. RUBIO: “If Iran retaliates, it will be the WORST mistake they’ve ever made.

If they attack us, we have capabilities they haven’t even SEEN before.” pic.twitter.com/6Fw9JE4jd6

