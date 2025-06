Το Ισραήλ χτυπά αποθήκες drones στο Ιράν και δημοσιοποιεί έγγραφα για τις σχέσεις Φρουρών – Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις επετέθησαν και κατέστρεψαν, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται, μαxητικά αρεορσκάφη αλλά και αποθήκες drones.

Εδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα και βίντεο από την πρώτη εκ των προαναφερθεισών επίθεση.

Additionally, IAF fighter jets are currently striking military infrastructure in central Iran. pic.twitter.com/N8ZvKYzuY0

⭕️The IDF struck F-14 fighter jets belonging to the Iranian Armed Forced in central Iran.

Επιπλέον το IDF έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα που φέρεται να αποδεικνύουν τη σχέση εξοντωθέντος στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης με τη Χαμάς.

DOCUMENTS REVEAL: Eliminated Quds Force commander Saeed Izadi had strong ties with Hamas’ military wing.

We just revealed documents that show *correspondence between Mohammed Sinwar & Saeed Izadi*, detailing the “Tufan 1” project, under which Izadi attempted to facilitate the… pic.twitter.com/wBmaUZTF0u

