«Τρικυμία» στο situation room: Πώς πήρε ο Τραμπ την απόφαση να πλήξει το Ιράν

Όλη την περασμένη Δευτέρα και εν μέσω συναντήσεων στη G7, ζητούσε συνεχώς ενημερώσεις από τους συμβούλους του. O Tραμπ διήνυσε περάσει περισσότερο χρόνο στην υπόγεια αίθουσα διαχείρισης κρίσεων (Situation Room) αυτό το διάστημα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της προεδρίας του μέχρι σήμερα.

Έτσι, προκάλεσε έκπληξη όταν την Τετάρτη βγήκε από τον Νότιο Κήπο Περίβολο όχι για κάποια ενημέρωση για την κρίση, αλλά για να επιβλέψει την εγκατάσταση δύο τεράστιων ιστών σημαίας ύψους σχεδόν 30 μέτρων.

«Αυτοί είναι οι καλύτεροι ιστοί σε ολόκληρη τη χώρα, ή στον κόσμο, για την ακρίβεια. Είναι κωνικοί, έχουν ωραία κορυφή», είπε στους δημοσιογράφους και στους εργάτες. «Είναι ένα πολύ συναρπαστικό έργο για μένα».

Άσχετο; Ναι. Όπως και να’ χει, το διάλειμμα από τις συζητήσεις του για το Ιράν διήρκεσε μόλις μία ώρα.

Μια μέρα αργότερα, ο πρόεδρος αποφάσισε να μην αποφασίσει. Εως εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.

Αλλά χρειάστηκε μία ημέρα, την επομένη, ώσπου ο πρόεδρος να υπαγορεύσει μια δήλωση στην εκπρόσωπο Τύπου του, Κάρολιν Λέβιτ, δια της οποίας ανακοίνωνε ότι θα αναβάλει την απόφαση για χτύπημα στο Ιράν για έως και δύο εβδομάδες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει δυνατότητα διπλωματικής επίλυσης.

Η απόφαση έγινε γνωστή μετά από άλλη μία συνάντηση στο situation room, όπου ο πρόεδρος περνά τον περισσότερο χρόνο του αυτή την εβδομάδα εξετάζοντας σχέδια επίθεσης και ζητώντας πληροφορίες για τις συνέπειες κάθε επιλογής.

Έχοντας σταδιακά αυξήσει την πολεμική ρητορική του -φτάνοντας έως του σημείου να εκδώσει επείγουσα προειδοποίηση για εκκένωση της Τεχεράνης- η αναβολή δίνει στον Τραμπ ένα μικρό περιθώριο να συνεχίσει να εξετάζει στρατιωτικές επιλογές.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: Ο Τραμπ δαπάνησε πολύ χρόνο και στα διάφορα εσωκομματικά στρατόπεδα προκειμένου αυτά να εκθέσουν τις απόψεις τους υπέρ ή κατά του πλήγματος, κάτι που κάνουν έντονα από τη στιγμή που φάνηκε πως ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο βομβαρδισμού ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο ίδιος ο πρόεδρος δεν έχει πάρει δημόσια θέση και περνά την εβδομάδα του κυμαινόμενος μεταξύ στρατιωτικών απειλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιωτικών ανησυχιών ότι μια επίθεση μπορεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε παρατεταμένο πόλεμο.

Μέσα στο situation room, o Τραμπ άκουγε κυρίως τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, για να συζητήσει τις επιλογές του, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο απεσταλμένος του στο εξωτερικό, Στιβ Γουίτκοφ, επικοινωνεί με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί για να διαπιστώσει αν υπάρχει περιθώριο να επανεκκινήσει η διπλωματία που είχε σταματήσει.

Άλλοι αξιωματούχοι έχουν μπει στο περιθώριο. Δύο φορές αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απέρριψε εκτιμήσεις της διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, σχετικά με το αν το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο. Η Γκάμπαρντ είχε καταθέσει τον Μάρτιο ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν θεωρούν πως το Ιράν φτιάχνει πυρηνικό όπλο.Ο Τραμπ διαφώνησε με αυτό δημόσια την Παρασκευή.

«Ε, τότε όλη η ομάδα μου στις μυστικές υπηρεσίες κάνει λάθος», είπε στους δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσει, σχετικά ερωτηθείς.

Μα όταν εκείνοι του είπαν ότι η εκτίμηση ανήκει στην Γκάμπαρντ, απάντησε απλά: «Κάνει λάθος».

US President Trump says his director of national intelligence ‘was wrong’ on Iran’s nuclear program.

Tulsi Gabbard, the director of national intelligence, told lawmakers in March that US spy agencies believed that Iran hadn’t made a decision to build a nuclear weapon. pic.twitter.com/9nfyMVeg07

— euronews (@euronews) June 21, 2025