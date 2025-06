Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι σκότωσε ανώτατο διοικητή του Ιράν κατά τη διάρκεια επιθέσεων

Ο Σαΐντ Ιζάντι, ο οποίος ηγήθηκε του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κουντς, του υπερπόντιου βραχίονα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ.

ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom.

Izadi was also the commander of the Palestine Corps of the Quds Force, a key coordinator between the Iranian regime and Hamas, and… pic.twitter.com/ICPna4O4no

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025