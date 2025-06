Το Ισραήλ εξόντωσε ανώτερο αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστης – Προμήθευε με όπλα Χαμάς, Χεζμπολάχ και αντάρτες Χούθι (βίντεο)

Ο Σαχριάρι ηγήθηκε της Μονάδας 190 της δύναμης Κουντς, που ειναι υπεύθυνη για την μεταφορά όπλων σε ομάδες-πληρεξούσιους του Ιράν, ιδίως στη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαχριάρι στοχοποιήθηκε ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ προσπαθιούσε να εξοντώσει τον Σαχριάρι από το 2009.

Η Μονάδα 190 ήταν υπεύθυνη για τον εξοπλισμό από το Ιράν της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, των παλαιστινιακών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας και των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Σαχριάρι ήταν υπεύθυνος για όλες τις μεταφορές όπλων από το ιρανικό καθεστώς στους πληρεξούσιούς του σε όλη τη Μέση Ανατολή και εργάστηκε επί χρόνια για να εξοπλίσει διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, προκειμένου να προωθήσει άμεσα το σχέδιο του ιρανικού καθεστώτος για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025