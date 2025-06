Αραγτσί: Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τις ΗΠΑ – Αν οι διαπραγματεύσεις ήταν «κάλυψη» για την επίθεση του Ισραήλ;

Μιλώντας στο NBC News από τη Γενεύη, όπου συναντήθηκε με Ευρωπαίους ηγέτες για να προσπαθήσει να βρει μια διέξοδο από τη σύγκρουση, ο Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε την καχυποψία του απέναντι στις ΗΠΑ, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησαν τους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων με το Ιράν ως «κάλυψη» για την επίθεση του Ισραήλ.

«Ίσως είχαν αυτό το σχέδιο στο μυαλό τους και χρειαζόταν απλώς διαπραγματεύσεις ίσως για να το συγκαλύψουν», είπε ο Αραγκσί. «Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε πλέον να τους εμπιστευτούμε. Αυτό που έκαναν ήταν, στην πραγματικότητα, μια προδοσία της διπλωματίας».

In an exclusive interview with NBC News’ Andrea Mitchell on Friday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said they don’t know how they can trust the US anymore after their “betrayal to diplomacy” pic.twitter.com/BkSJiVaDsq

— The New Region (@thenewregion) June 20, 2025