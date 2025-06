Το…σημάδι ότι επίκειται η επίθεση Τραμπ στο Ιράν: Οι Αμερικανοί στρατιώτες που τρώνε μπριζόλες – Τα βίντεο στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποίησε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας με θέμα το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν Αμερικανούς στρατιώτες να τρώνε μπριζόλες και αστακούς — μια μακροχρόνια στρατιωτική παράδοση που πιστεύεται ότι σηματοδοτεί την προετοιμασία των στρατιωτών για αποστολή σε ζώνη μάχης.

⚡️Trump may strike Iran as early as today — Al Arabiya

The U.S. President has held a national security meeting focused on Iran.

Meanwhile, videos are going viral on social media showing American troops being served steaks and lobsters — a long-standing military tradition… pic.twitter.com/QwtQ1owCi4

