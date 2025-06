Ισραήλ: Την πρόδωσε η καρδιά της ενώ αναζητούσε καταφύγιο για να σωθεί από τις νέες ιρανικές επιθέσεις

Η Magen David Adom, η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφερε το θάνατο της γυναίκας, στην ισραηλινή βόρεια πόλη Καρμιέλ.

Η υπηρεσία ανέβασε επίσης σε 23 τον αριθμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στη Χάιφα ως αποτέλεσμα της ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την Magen David Adom: ένας 16χρονος που έφερε τραύματα από θραύσματα στο άνω μέρος του σώματός του και δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 40 ετών αντίστοιχα, που έφεραν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους.

Οι άλλοι 20 τραυματίες στη Χάιφα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το νοσοκομείο Ραμπάμ της Χάιφα τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περιέθαλψε 19 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σοβαρή κατάσταση, μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην βόρεια ισραηλινή πόλη.

«Δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα όπου έχουν ληφθεί αναφορές» για ζημιές λόγω των επιθέσεων, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιδρομές στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Ο στρατός δήλωσε ότι περίπου 25 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ στο τελευταίο μπαράζ επιθέσεων ιρανικών πυραύλων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

Στη Χάιφα, διασώστες επιθεώρησαν τουλάχιστον ένα κτίριο που επλήγη από πυραύλους, σύμφωνα με έναν φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

The Iranian regime just struck Al-Jerina Mosque in Haifa, one of Israel’s most diverse cities.

Watch: pic.twitter.com/faCn5frzKi

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 20, 2025