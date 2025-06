Ισραήλ: Συμβολικό χτύπημα του Ιράν στην Μπερ Σεβά – Πύραυλος έπεσε κοντά σε γραφεία της Microsoft

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα μέσα σε 24 ώρες στην Μπερ Σεβά, όπου χθες επλήγη το νοσοκομείο Soroka, το οποίο ωστόσο σήμερα είναι σε λειτουργία και δέχτηκε τραυματίες σήμερα το πρωί.

Στη σημερινή επίθεση ιρανικός πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά στο τεχνολογικό πάρκο της Μπαρ Σεβά (Gav-Yam Negev), όπου στεγάζονται τα γραφεία της Microsoft.

Το τεχνολογικό πάρκο βρίσκεται δίπλα στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, είναι επίσης δίπλα στο campus C4i του ισραηλινού στρατού, τον κλάδο τηλεπικοινωνιών του.

An Iranian ballistic missile impacted in Beersheba, causing damage.

Medics say there are no reports of injuries. pic.twitter.com/eOgoD7RmH7

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 20, 2025