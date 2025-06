Αράκ: Ο «τρίτος δρόμος» του Ιράν για την παραγωγή πυρηνικών όπλων

Κατασκευάστηκε το 2003, βρίσκεται 250 χιλιόμετρα ΝΔ της Τεχεράνης και, σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις της Ναντανζ όπου εμπλουτίζεται ουράνιο, παράγει πλουτώνιο ως υποπροϊόν, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε πυρηνικά όπλα.

Στις εγκαταστάσεις του βρίσκονται ένα εργαστήριο βαρέος ύδατος, κι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα μπορούσε να παράγει 8-10 κιλά πλουτώνιο ετησίως, αρκετά για 1-2 βόμβες.

Israel Strikes Iran’s Arak Nuclear Site — Footage Released

Israel has published video of its airstrike on the Arak Nuclear Complex — a key facility capable of producing plutonium for nuclear weapons.

Located 250km SW of Tehran, the site includes the IR-40 heavy water… https://t.co/Hf4vGfdRzm pic.twitter.com/xoUXvtP3UR

— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2025