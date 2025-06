Χαμενεΐ: Η εμπλοκή των Αμερικανών δείχνει την αδυναμία του Ισραήλ – Τη νίκη τη δίνει ο Θεός

Καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό και ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλευρό του Ισραήλ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στέλνει πολεμικό μήνυμα τόσο προς τον εσωτερικό πληθυσμό όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.

Σε σειρά αναρτήσεών του στο επίσημο λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter), ο Χαμενεΐ επιχειρεί να μετατρέψει την πίεση που δέχεται το ιρανικό καθεστώς σε επίδειξη «πνευματικής ανωτερότητας» και αντίστασης.

«Το γεγονός και μόνο ότι οι Αμερικανοί φίλοι του σιωνιστικού καθεστώτος μπήκαν στη σκηνή και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, είναι απόδειξη της αδυναμίας και της ανικανότητας του καθεστώτος», έγραψε ο Ιρανός ηγέτης, υπονοώντας ότι η παρέμβαση Ουάσιγκτον δείχνει ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μόνο του.

The very fact that the Zionist regime’s American friends have entered the scene and are saying such things is a sign of that regime’s weakness and inability. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 19, 2025

Σε δεύτερη ανάρτηση, απευθύνεται άμεσα στον ιρανικό λαό, καλώντας σε ψυχική ενότητα και συνέχιση της στάσης αντίστασης:

«Θέλω να πω στο αγαπημένο μας έθνος: αν ο εχθρός αντιληφθεί ότι τον φοβάστε, δεν θα σας αφήσει σε ησυχία. Συνεχίστε την ίδια στάση που έχετε δείξει μέχρι σήμερα – συνεχίστε με δύναμη».

I would like to tell our dear nation that if the enemy senses that you fear them, they won’t let go of you. Continue the very behavior that you have had up to this day; continue this behavior with strength. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 19, 2025

«Ο Παντοδύναμος θα μας χαρίσει τη νίκη»

Το αποκορύφωμα της ρητορικής του έρχεται με την επίκληση στο Κοράνι, όπου ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ότι η τελική νίκη είναι ζήτημα θείας δικαιοσύνης: «Η νίκη προέρχεται μόνο από τον Αλλάχ, τον Παντοδύναμο και Πάνσοφο» (Κοράνι 3:126). Και ο Παντοδύναμος Θεός σίγουρα, οπωσδήποτε θα χαρίσει τη νίκη στο ιρανικό έθνος, στην αλήθεια και στην πλευρά που βρίσκεται στο δίκιο, αν το θέλει ο Θεός».

“And victory comes only from Allah, the Almighty, the All-Wise” (Quran 3:126). And Almighty God will certainly, definitely grant victory to the Iranian nation, to the truth, and to the side that is in the right, God willing. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 19, 2025

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Χαμενεΐ προσπαθεί να αποτρέψει μια ραγδαία κατάρρευση του ηθικού στο εσωτερικό, αλλά και να διατηρήσει τον έλεγχο σε μια στιγμή κατά την οποία παραδοσιακοί του σύμμαχοι – όπως η Χεζμπολάχ και οι ιρακινές πολιτοφυλακές – τηρούν στάση αναμονής ή σιωπής.