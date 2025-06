Ραμάτ Γκαν: Βαλλιστικός πύραυλος έπληξε τον επιχειρηματικό κόμβο με τους γυάλινους ουρανοξύστες – Γυαλιά και μέταλλα πέφτουν από τον ουρανό

Ανταποκριτής του BBC μεταδίδει ότι μεγάλο κομμάτι γυαλιού αποκολλήθηκε από μπαλκόνι και έπεσε από μεγάλο ύψος σε ταράτσα παρακείμενου κτιρίου, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα παραμορφωμένη μεταλλική ράβδος – πιθανότατα από ηλεκτροφόρο πυλώνα – έπεσε από τον ουρανό.

Όπως λέει εξακολουθούν να πέφτουν επικίνδυνα αντικείμενα στο έδαφος, 5 ώρες μετά το πλήγμα.

Οι αρχές εκφράζουν αυξημένη ανησυχία για τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων και έχουν αποκλείσει μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων της περιοχής.

The site of a ballistic missile impact earlier in Ramat Gan, to the east of Tel-Aviv in Central Israel, with major damage seen to several high-rise buildings and other structures. pic.twitter.com/d4MAKieJFd

— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025