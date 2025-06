Ιράν: Γιατί η κρατική τηλεόραση μετέδωσε αντικαθεστωτικά μηνύματα

Πιο συγκεκριμένα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τετάρτη ότι το Ισραήλ χάκαρε για λίγο την κρατική τηλεόραση, μεταδίδοντας πλάνα από διαμαρτυρίες γυναικών και προτρέποντας τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

Το βίντεο περιείχε πλάνα από το 2022 και τις μαζικές διαμαρτυρίες ατά της κυβέρνησης για τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι, της κοπέλας που έχασε την ζωή τους ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθικής της χώρας.

Στο κανάλι της στο Telegram, η εφημερίδα Hamshahri κοινοποίησε ένα βίντεο από τη σύντομη διακοπή με ένα μήνυμα που έλεγε ότι «χάκερ διείσδυσαν στην κρατική τηλεόραση και μετέδωσαν κάλεσμα προς τους πολίτες να βγουν στους δρόμους».

Iranian Regime Satellite TV HACKED: Flames of Uprising Burn Through Airwaves

Mahsa Amini protest footage floods state TV as a battle cry shakes the nation

The regime’s own screen turned against them—broadcasting defiance, fury, and a call to rise up.

Iran, for the love of… pic.twitter.com/CUKlnGK2Ex

— Shirion Collective (@ShirionOrg) June 18, 2025